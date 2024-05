Ukraine : Zelensky échappe à une tentative d’assassinat

Volodymyr Zelensky (Photo Sergei Supinsky / Getty Images)

La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire rage. C’est dans ce contexte très volatil que les services de renseignements ukrainiens ont annoncé avoir déjoué un projet d’assassinat qui visait le président Volodymyr Zelensky. Selon le renseignement ukrainien, l’assassinat de Zelensky devait survenir juste avant réinvestiture de Vladimir Poutine.

Comment devait se dérouler ce présumé complot ? Dans un récent communiqué, Vasyl Maliuk, le chef des services de sécurité de l’État ukrainien, a dévoilé que des agents des renseignements russes ont cherché à recruter divers profils au sein de l’armée ukrainienne notamment des hommes qui occupent des postes clés dans le dispositif sécuritaire de Zelensky. Une fois le recrutement terminé, le président ukrainien devrait faire l’objet d’un kidnapping puis exécuté par la suite.

Publicité

Suite à diverses investigations, deux colonels de la Garde d’État ukrainienne auraient déjà été interpellés. Ils sont fortement soupçonnés d’avoir participé au présumé projet d’assassinat. Ce présumé complot intervient alors que les combats s’intensifient sur la ligne de front. Par ailleurs, côté ukrainien, cet évènement soulève des préoccupations quant à la sécurité du chef de l’État.

Tous les détails sur ce présumé complot n’ont pas été livrés, mais dans les jours à venir, on en saura sans doute plus. Toujours selon le renseignement ukrainien, l’opération aurait été pilotée depuis la capitale russe, Moscou. Des sources concordantes ont affirmé que ce présumé complot se préparait depuis 2022. On apprend aussi qu’une grande partie du plan consistait à localiser de hauts responsables ukrainiens et à les cibler avec une attaque à la roquette, suivie par des drones et des missiles. Cela allait provoquer un chaos généralisé facilitant ainsi l’enlèvement de la cible prioritaire.

À plusieurs reprises, Kiev a déclaré être au courant de projets d’assassinats visant Volodymyr Zelensky. Le dirigeant ukrainien avait lui-même signifié qu’il a échappé à au moins 10 tentatives de meurtre. Le rapport final de l’enquête viendra éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette affaire.