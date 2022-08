En Russie, Le dernier président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev est mort à l'âge de 91 ans, a annoncé mardi l'Hôpital clinique central de Moscou. "Mikhaïl Gorbatchev est décédé ce soir suite à une maladie grave et de longue durée", ont fait savoir les médecins. Le bureau de Gorbatchev a déclaré plus tôt qu'il suivait un traitement à l'hôpital clinique central de Moscou. Pour rappel, Gorbatchev, le dernier président de l'union soviétique, a signé des accords importants avec les États-Unis et leurs alliés pour mettre fin à la division occasionnée par la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Il a également renoncé à utiliser la force pour réprimer les velléités pro-démocratie dans l'URSS. Mikhaïl Gorbatchev sera enterré au cimetière Novodevitchie à Moscou, à côté de son épouse, a annoncé mardi à TASS une source informée des vœux des proches de l'ancien chef d'État. "Mikhaïl Gorbatchev sera enterré conformément à ces vœux, à côté de son épouse Raïssa au cimetière Novodevitchie", a fait savoir l'interlocuteur de l'agence.

Le 20 juin, une source proche de l'ancien président a annoncé à TASS qu'il était sous supervision constante des médecins de l'Hôpital clinique central. Selon l'interlocuteur de l'agence, Mikhaïl Gorbatchev avait été hospitalisé en 2020, "au début de la pandémie de Covid-19", à la requête de médecins.