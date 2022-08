La Russie est sans doute au cours des dernières années l'une des puissances de ce monde. Dans plusieurs domaines, le pays a réalisé des prouesses qui font qu'elle est présentée comme une puissance. Dans le domaine militaire, comme dans la santé et les technologies, le pays dirigé par Vladimir Poutine a réalisé des avancées. Hier dimanche 31 Juillet, le numéro un russe a annoncé au cours d’une parade navale à Saint-Pétersbourg que son pays va se doter d'un nouveau missile hypersonique de la famille des missiles Zircon plus performant que ce que le pays connait jusque là.

Un nouveau missile hypersonique sera bientôt livré aux forces russes. L'annonce a été faite par le numéro un russe en personne dans la journée d'hier dimanche 31 juillet 2022. Le numéro un russe Vladimir Poutine a annoncé en effet que dans les prochains mois, les forces russes recevront des « missiles hypersoniques ultramodernes Zircon qui ne connaissent aucun obstacle ». Selon le numéro un russe, la Flotte russe « est capable d’infliger une riposte foudroyante à tous ceux qui décideront de porter atteinte à notre souveraineté et liberté »

Selon des médias internationaux qui rapportent l'information, le 1er bâtiment de la flotte maritime militaire qui sera équipé de ces missiles serait la frégate Amiral Gorchkov. Pendant son intervention dans la journée d'hier, le président russe Vladimir Poutine a mis l'accent sur la caractère sacrée de la patrie et la nécessité de la défendre. « La Patrie est une notion sacrée pour nous tous, et la défendre est un devoir et le sens de la vie pour chacun de nous », a précisé M Poutine. Pour rappel, par le passé, le patron du Kremlin avait qualifié les missiles de croisière Zircon d’« invincibles ».