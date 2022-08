Sale temps pour l'opposant russe Leonid Gozman. En effet, selon plusieurs internationaux qui rapportent l'information, le septuagénaire a écopé de quinze jours de prison après une déclaration sur Joseph Staline, l'ex dirigeant de l'Union soviétique. L'opposant à l'actuel patron de Kremlin Vladimir Poutine a fait une comparaison qui ne passe pas en Russie. En Russie, il est interdit, en tout cas ouvertement de faire un parallèle entre l'ex-URSS et l'Allemagne nazie.

Leonid Gozman, un opposant au régime de Poutine vit des moments difficiles depuis hier mardi 30 Août 2022. L'opposant a été condamné à passer quelques jours en prison après une déclaration qui lui coûte très chère. C'est le réseau social Facebook de l'entreprise technologique Meta que l'opposant a fait cette déclaration. La publication en question a été postée en 2020 sur le réseau social. Un tribunal en Fédération de Russie l'a condamné à quinze jours de prison.

« (...) Hitler est un mal absolu, mais Staline est encore pire. Les SS étaient des criminels, mais le NKVD était encore plus terrible, puisque les tchékistes ont tué les leurs. Hitler a déclaré la guerre à l’humanité. Les communistes ont déclaré la guerre à leur propre peuple. » , avait écrit l'activiste russe qui est opposé à l'offensive lancée par la Russie en Ukraine depuis plus de six mois maintenant.