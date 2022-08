Il y a quelques heures, l'écrivain Salman Rushdie était poignardé par un homme juste avant une intervention publique. Depuis il a été transporté à l'hôpital et suis des soins intensifs. Aux dernières, les nouvelles ne sont pas très bonnes, il a été placé sous respirateur, une information confirmée par son agent. Sur la toile le président français Emmanuel Macron a voulu saluer son combat avant de se faire critiquer dans la foulée.

"Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés." a déclaré le président français Emmanuel Macron. Mais le fait d'avoir reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite quelques semaines auparavant ne passe pas auprès de certains internautes qui ont critiqué le président français. "Son combat n'est pas le vôtre" a lâché un internaute qui a accompagné son tweet d'un montage de la rencontre entre MBS et Macron. Plusieurs autres internautes lui ont reproché cette rencontre, pendant que certains s'étonnaient qu'il ne parle pas de la menace islamiste.

Son combat n'est pas le vôtre.https://t.co/wMt2QPP06W — Antoine Risso (@RissoAntoine) August 12, 2022

Décidément, pas mieux que votre PM, vous ne savez toujours pas nommer les choses.https://t.co/eclIyP2Nau — crayonlazer 🚩 (@crayonmine) August 13, 2022

Hop vous avez oublié le mot "islamiste", comme votre ministre de la culture.

Mais votre ministre de l’Éducation nationale est plus franc, lui. — Lisa en direct 🌏🌍🌎 (@ActusPays) August 12, 2022