Au Sénégal, le conflit entre le gouvernement et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) semble trouver une porte de sortie. En effet, un accord de paix a été signé entre les différentes parties à Bissau ce jeudi 4 août. Le document a été signé par un représentant du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) et un émissaire du président sénégalais Macky Sall.

"Nous allons être les garants de cet accord"

«Vous êtes entré dans le maquis quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je crois que ça suffit maintenant. (...) Combien de personnes sont mortes, mutilées ou ont quitté leur village ? Nous allons vous accompagner dans la recherche de la paix. Je puis vous assurer que nous allons être les garants de cet accord», a assuré le chef de l'Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo en s’adressant au chef rebelle, César Atoute Badiate.

Macky Sall remercie son homologue bissau-guinéen

Sur Twitter, le président sénégalais a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de son homologue bissau-guinéen pour cette médiation. « Je salue l’Accord de paix et de dépôt des armes signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC. Je reste engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Je remercie le Prsdt @USEmbalo pour sa médiation. », a-t-il laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu.

A en croire les précisions apportées par le médias sénégalais les Echos sur cette entente, elle tourne autour de 5 points. Le document indique notamment que d’ici quelques mois, les différentes bases du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) devront déposer les armes.