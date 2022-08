Au Sénégal, une ambulance transportant du chanvre indien a été interceptée. Selon les informations rapportées par les médias, le véhicule aurait été arrêté par les gendarmes à Kalifourou, une localité du département de Vélingara, dans la région de Kolda (sud). De façon circonstancielle, les 125 kilogrammes de chanvres indien ont pris la place du malade que devrait transporter l’ambulance. Les produits prohibés avaient été dissimulés dans quatre sacs selon le point qui a été établi.

On retient également du rapport dressé par la gendarmerie nationale sur cette situation, que le conducteur a été mis aux arrêts à plusieurs kilomètres de la capitale. Il est tout de même au district sanitaire de Colobane, à Dakar. Pour l’heure, aucune autre information n’a filtré sur l’identité du mis en cause. A en croire les premières déclarations du mis en cause, il aurait pris la drogue à Médina Wandifa, dans le département de Bounkiling (Région de Sédhiou).

Un soldat appréhendé avec de la drogue

Il y a quelques semaines, c’est un soldat sénégalais qui a été appréhendé avec une importante quantité de drogue. Selon le communiqué du syndicat autonome de l’Enseignement à l’Université Assane Seck de Ziguinchor « il été pris en flagrant délit dans l’espace universitaire ». Il avait en sa possession un sac contenant une grande quantité de chanvre indien. « Le syndicat autonome de l’Enseignement supérieur dénonce ainsi, ce qu’il qualifie de ‘’très grave situation’’ au niveau de l’Université de la capitale du Sud », martèle le communiqué.