La Force internationale de sécurité au Kosovo (KFOR) sous les auspices de l'Otan est prête à intervenir dans la région si la stabilité de cette dernière est menacée, a déclaré ce mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue d'une rencontre avec le président serbe Aleksandar Vucic. "La KFOR de l'Otan est prête à intervenir, sur la base de son mandat de l'ONU, si la stabilité est menacée", a-t-il indiqué. Interrogé au sujet d’un éventuel risque d'escalade, Jens Stoltenberg a répondu: "Le risque existe toujours et il est par conséquent important que nous soyons en négociations. Tout doit être fait pour empêcher l'escalade. L'Otan fait sa part de chemin. Il vaut mieux prévenir, mais nous sommes prêts à agir si besoin est."

Le président serbe et le premier ministre du Kosovo non reconnu sont arrivés à Bruxelles à l'invitation du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Ils doivent avoir jeudi une rencontre avec Miroslav Lajcak, représentant spécial de l’Union européenne pour les Balkans occidentaux. La situation au Kosovo-et-Métochie s'est dégradée le 31 juillet après que la police de l'entité non reconnue a fermé le poste de contrôle de la ligne administrative avec la Serbie, avec l'intention d'interdire les documents serbes à partir du lendemain.

Les Serbes du nord du Kosovo sont alors sortis manifester et ont bloqué les principales voies de circulation. Des sirènes ont été déclenchées dans plusieurs villes. Des policiers et des soldats de la Force internationale de sécurité (KFOR) dirigée par l'Otan ont été amenés sur le pont Ibar qui relie le nord et le sud de Mitrovica. Les efforts internationaux ont poussé Pristina à reporter au 1er septembre l’interdiction des documents serbes.