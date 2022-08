Désirant avoir un rendez-vous galant avec Khady Ndiaye alias Coumba Bou Ndaw de la série « Infidèles », des hommes ont été escroqués par des usurpateurs d'identité. Les faussaires sont au nombre de deux et il ne s'agit que des femmes. Les mises en cause ont été placées sous mandat de dépôt le 3 août 2022. Ce vendredi 19 août 2022, elles ont été jugées par le tribunal des flagrants délits de Dakar et condamnées à deux ans de prison avec sursis.

Escroquerie, usurpation d’identité numérique et collecte illicite de données, ce sont les faits reprochés à Ramatoulaye Kâ et Awa Guèye. En effet, les mises en cause se servaient des photos et de l'identité de la star Khady Ndiaye sur les réseaux sociaux pour gruger des hommes. Les victimes sont ceux qui voulaient avoir un rendez-vous galant avec Coumba Bou Ndaw. Des hommes ont payé 40.000 dans l'espoir de rencontrer la star. Ces deux filles ont été épinglées par la police suite à la plainte d'une victime répondant au nom de Guédé. Placées sous mandat de dépôt le 3 août 2022, les mises en cause ont été jugées par le tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi 19 août.

À la barre, Awa Guèye a signalé que cette idée vient de Ramatoulaye Kâ. « Elle avait déjà remis mon numéro à plusieurs hommes. Elle m’avait demandé de mettre la photo de Coumba Bou Ndaw sur mon profil whatsApp. C’est elle qui fixait le montant que je réclamais aux victimes.On se partageait ensuite les revenus », a fait comprendre la fausse Coumba Bou Ndaw. Quant à Ramatoulaye Kâ, elle n'a pas nié les faits. Elle a avoué qu’elle se faisait passer pour une amie à l’actrice.