Maghreb: des citoyens vivants aux USA s’insurgent contre la hausse des prix des billets d’avion

Depuis le début de l’année, les Marocains résidant aux États-Unis et au Canada expriment une vive colère face à l’augmentation notable des prix des billets d’avion vers le Maroc. Les tarifs pratiqués par Royal Air Maroc pour les vols transatlantiques sont au cœur des critiques, suscitant un mécontentement croissant parmi la diaspora marocaine.

Les MRE (Marocains Résidant à l’Étranger) déplorent une tendance à la hausse constante des prix, rendant les voyages vers leur pays d’origine de plus en plus inaccessibles. Cette situation est particulièrement problématique à l’approche des vacances d’été, période durant laquelle de nombreux Marocains souhaitent rentrer au pays pour des visites familiales, notamment dans le cadre de l’Opération Marhaba, qui facilite le retour des MRE pendant les vacances estivales.

Face à cette problématique, Khadija Arouhal, députée du Parti du progrès et du socialisme (PPS), a interpellé le ministre des Transports et de la Logistique. Dans une question écrite, elle a demandé des mesures concrètes pour soutenir une baisse des tarifs aériens entre l’Amérique du Nord et le Maroc.

Elle a souligné l’importance de proposer des prix plus compétitifs, non seulement pour répondre à la concurrence, mais aussi pour permettre aux Marocains de la diaspora de maintenir des liens étroits avec leur pays d’origine. Au-delà des préoccupations tarifaires, Mme Arouhal a également mis en avant la nécessité d’améliorer les infrastructures aéroportuaires marocaines.

Elle a insisté sur l’urgence de moderniser et d’agrandir les aéroports pour qu’ils puissent accueillir des avions de grande capacité, indispensables pour les lignes long-courriers. Ces améliorations sont d’autant plus cruciales à l’approche de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.