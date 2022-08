La Chine est furieuse. Les autorités ont peu apprécié la visite de Nancy Pelosi et avaient averti de représailles. Les premières viennent de tomber. Pékin a en effet décidé de ne plus exporter du sable naturel vers Taïwan. Le sable étant un composant essentiel dans la fabrication des semi-conducteurs, un domaine clé pour Taïwan... mais aussi le monde. Pour couronner le tout, la Chine confirme des exercices militaires près de Taïwan et avertit qu'elle "répliquera avec vigueur" si l'armée taïwanaise cherche à perturber ses opérations.

Pour rappel, les semi-conducteurs sont essentiels dans tout ce qui dépend des nouvelles technologies. La Chine, mais aussi les USA et l'Europe sans parler des autres pays dans le monde en ont besoin pour la fabrication des appareils de nouvelles générations, que ce soit dans le domaine médical que dans le domaine technologique en général. Voitures, ordinateurs, smartphones etc dépendent lourdement de cette production. Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs et fournit plus de 50% des besoins dans le monde.