La visite de Pelosi à Taïwan, même si elle n'a pas provoqué pas des réactions outrées en occident n'a pas franchement été accepté par tous les alliés américains. D'après la presse américaine, Joe Biden lui-même n'a pas été franchement favorable et avait tenté de la convaincre d'annuler cette rencontre. En France, Jean-Luc Mélenchon a été très critique envers le passage de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taipei. Dans une publication sur la toile, il a ouvertement critiqué cette initiative tout en apportant son soutien à la Chine unique. Une déclaration saluée par l'ambassade de Chine en France sur twitter.

"Mais autrement plus lourde de conséquences est la provocation des USA à Taïwan. Quel est le sens de la visite de Pelosi sur place ? Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine. Mais, pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n’y a qu’une seule Chine. Elle siège au Conseil de sécurité. Taïwan est une composante à part entière de la Chine." a entre autres déclaré M. Mélenchon. Une déclaration saluée par l'ambassade de Chine qui a repris cet extrait et a remercié le principal intéressé. "Merci @JLMelenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine" a posté l'ambassade de Chine en France très offensive sur la question de Taïwan.

M. Mélenchon a également vivement critiqué la stratégie américaine affirmant que les USA veulent ouvrir un nouveau front. "Mais on voit bien comment les USA veulent ouvrir un nouveau front. On devine d’avance le lamento anti Chinois qui va bientôt nous être servi sans relâche par les chaînes de propagande en continu. Évidemment, on va bientôt parler de sanctions économiques. Un jour ou l’autre, le bilan réel de ce genre de mesures sera fait. Il suffit de voir ce qui se passe à propos de la Russie pour comprendre à qui profite cette « stratégie ». Et à qui elle nuit réellement. Cependant ne sous-estimons pas la contribution de la misère qu’elle répand en Europe." a-t-il ajouté. Lire le texte entier