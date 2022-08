Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants aux Etats-Unis, est à Taïwan depuis hier mardi 02 août. Une visite que la Chine voit un très mauvais œil. La veille, Pékin avait assuré que son armée ne "restera pas les bras croisés" si Mme Pelosi venait à Taïpei. Elle avait menacé de prendre des « mesures fortes et résolues ». Et c'est visiblement ce à quoi on pourrait assister. En effet, par le biais de son ministère de la défense, l’empire du milieu a annoncé des" actions militaires ciblées" tout près de Taïwan. Il s'agit des «exercices navals et aériens conjoints dans les espaces maritimes et aériens du nord, du sud-ouest et du sud-est» de ce territoire que la Chine considère comme une de ses propriétés.

Ces exercices ont pour but de "défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'indépendance de Taïwan " a expliqué le porte-parole de ce département ministériel Wu Qian. Son homologue du ministère des affaires étrangères a aussi rompu le silence ce mercredi. Hua Chunying indique que ces exercices militaires constituent une "mesure nécessaire et légitime afin de répliquer aux graves provocations de certains politiciens américains et des indépendantistes taïwanais ".

On "répondra de manière appropriée en temps voulu"

Selon les autorités taïwanaises, des avons militaires chinois sont entrés dans la soirée d'hier mardi dans la zone d’identification de défense aérienne de l'île. Les exercices militaires annoncés par l'empire du milieu, et les avions militaires chinois aperçus par Taïwan n'ont pas laissé indifférent le gouvernement de l'île. Dans un communiqué, son ministère de la défense dit suivre la situation de près. "Le ministère de la Défense suit la situation de près, a renforcé les préparatifs et répondra de manière appropriée en temps voulu" indique t-il, non sans ajouter que l'armée protègera la sécurité nationale. Pour Taïwan, ces exercices militaires annoncés par la Chine sont manifestement une « tentative de menacer nos ports et nos zones urbaines importantes, et de saper unilatéralement la paix et la stabilité régionales ».