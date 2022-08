Début août, la présidente de la Chambre des représentants aux Etats Unis Nancy Pelosi s’est rendue à Taïwan. Un voyage que la Chine a vu d’un très mauvais œil. L’empire du milieu a d'ailleurs manifesté son mécontentement en tirant des missiles dans les eaux autour de l’île. Il faut dire que Pékin avait déjà prévenu qu’il ne resterait pas les bras croisés devant une telle visite. Le président chinois avait même appelé son homologue américain pour lui demander de trouver un moyen d'empêcher la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.

Le Congrès est indépendant, a répondu Biden

Selon un haut responsable de la Maison Blanche qui a requis l’anonymat c’est lors d’un échange téléphonique le 28 juillet dernier que Xi Jinping a fait cette demande à Joe Biden. Le président américain aurait fait comprendre au numéro 1 chinois qu’il ne pouvait rien faire puisque le Congrès est une branche indépendante du gouvernement. Mme Pelosi comme les autres membres du Congrès prennent leurs propres décisions concernant les voyages à l’étranger, a dit le successeur de Donald Trump à son interlocuteur.

Il a ensuite mis en garde le président chinois contre les actions provocatrices et coercitives au cas où Nancy Pelosi se rendrait à Taïwan. Le message n’est pas passé puisque la Chine a réagi, via ses activités militaires dans le détroit de Taïwan. Inutile de rappeler que l’empire du milieu considère l’ile comme sa possession et ne supporte pas les visites de personnalités étrangères qui viennent y défendre la démocratie ou l’autodétermination de Taïwan.