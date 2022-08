Malgré lui, Tayc, le chanteur franco-camerounais se retrouve mêler à une nouvelle polémique. En effet, une jeune femme de 24 ans est venue dans une tenue très légère à l'un de ses concerts à Kigali , début août. Celle-ci a été appréhendée par la police rwandaise pour outrage public à la pudeur. Après une douzaine de jours de détention, elle a été libérée sous caution le 20 août dernier. Liliane Mugabekazi, n'a donc pas encore fini avec la justice de son pays. Elle attend son procès et le moins qu'on puisse dire c'est que la jeune femme risque jusqu'à 2 ans de prison pour cette imprudence.

Une précédente polémique à Abidjan

Tayc n'a pas encore réagi après cette nouvelle polémique. Ce qui lui vaut des critiques sur les réseaux sociaux. Rappelons que le chanteur était déjà au cœur d'une autre affaire à Abidjan en Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de ses concerts. En effet, le samedi 13 août dernier, alors qu’il était en concert à l’Ivoire Golf Club, une boîte de nuit d’Abidjan, le chanteur Tayc s’était frotté à une fan lors de l’interprétation de son titre « donne-le moi ».

La star a fait monter sur scène celle-ci et les deux se sont livrés à un collé-serré. « L’artiste a même porté sa fan à califourchon sur lui». Ce qui n’a pas manqué de choquer la toile. Après la polémique le chanteur avait décidé de ne plus faire monter sur scène des fans pour danser. Selon les sources concordantes, la femme qui s'est livrée à cette danse langoureuse avec lui, a perdu son compagnon. Celui-ci aurait tout simplement rompu avec elle à cause de ces évènements.