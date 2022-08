Alors que la tension est palpable sur le dossier taïwanais, la Chine a décidé d'envoyer des avions de chasse en Thaïlande pour participer à des exercices militaires conjoints. L'information a été rapportée par l'agence de presse AP qui cite un communiqué des autorités chinoises. Les exercices sont prévus pour se dérouler ce dimanche 14 Août 2022 selon la même agence.

La Chine va participer à des exercices militaires conjoints avec la Thaïlande demain dimanche 14 Août. C'est l'information rapportée par plusieurs sites d'informations dans la journée de ce samedi. Les exercices conjoints interviennent seulement quelques jours après que la tension soit montée entre la Chine et l'île de Taïwan à la suite de la visite de Nancy Pelosi, une haute élue américaine. La Chine avait par la suite lancé des exercices militaires intenses pendant plusieurs jours. Pour rappel, les USA ont dénoncé l’activité militaire « provocatrice et déstabilisante » près de Taïwan.

"Selon le consensus auquel sont parvenues les forces aériennes chinoises et thaïlandaises, les deux parties organiseront le 14 août un exercice d'entraînement conjoint portant le nom de code "Falcon Strike 2022" à la base aérienne royale thaïlandaise d'Udorn en Thaïlande. le soutien, les frappes sur des cibles au sol et le déploiement de troupes à petite et grande échelle seront inclus. L'armée de l'air de l'Armée populaire de libération de Chine (PLAAF) enverra des avions de combat, des chasseurs-bombardiers et des avions d'alerte avancée aéroportés (AEW), et l'armée de l'air royale thaïlandaise enverra ses avions de chasse et ses avions AEW pour l'exercice d'entraînement", précise le communiqué publié sur le site du Ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine