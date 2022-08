Il y a quelques jours Amnesty accuse l'armée ukrainienne d'avoir mis en danger la vie de civils. Il n'a pas fallu longtemps avant que les autorités du pays dirigé par Zelensky ne réagisse. Et c'est le président lui-même qui a d'abord réagi puis la diplomatie ukrainienne a également réagi dénonçant "un faux équilibre" . Des jours plus tard, un responsable d'Amnesty international a critiqué son organisation et démissionné.

En Ukraine, un responsable d'Amnesty International, une organisation non gouvernementale internationale qui promeut le respect de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et la défense des droits de l'Homme a démissionné après que l'organisation ait rendu public un rapport dans lequel elle critique les autorités ukrainiennes. Oksana Pokaltchouk, puisque c'est de lui qu'il s'agit a accusé l'ONG d'avoir servi «la propagande russe» et a annoncé sa démission sur sa page Facebook. «Je démissionne d'Amnesty International en Ukraine», révèle le responsable sur Facebook.

Pour rappel, il y a quelques jours, Zelensky avait dénoncé le rapport et affirmait que le traitement fait dans le rapport ne pouvait être toléré. « L'agression contre notre État est injustifiée, invasive et terroriste. Si quelqu'un rédige un rapport dans lequel la victime et l'agresseur sont d'une certaine manière mis sur un pied d'égalité, si certaines données sur la victime sont analysées et que les actions de l'agresseur sont ignorées, cela ne peut être toléré», avait déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.