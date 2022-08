Les livraisons d’armes américaines à l’Ukraine sont accompagnées non seulement de formations, mais les États-Unis jouent également le rôle de pointeurs, a déclaré mardi lors d’un point de presse Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en commentant l’interview de Vadim Skibitski de la Direction générale du service secret du ministère ukrainien de la Défense au quotidien The Daily Telegraph.

"Les livraisons d’armes ne s'accompagnent pas seulement de formations, en l’occurrence ils [les États-Unis] remplissent une fonction de pointeurs purs et simples", a dit la diplomate. Comme l’a noté Mme Zakharova, M.Skibitski avait déclaré que "la Grande-Bretagne et les États-Unis ont livré à l’Ukraine tous les équipements et informations pour le service de renseignement militaire ainsi que les informations de tous les types en temps réel". "À la question comment les HIMARS pouvaient être aussi précis en atteignant les cibles russes, M. Skibitski a dit: "Dans ce cas, en l’occurrence, nous utilisons des informations en temps réel". C’est-à-dire des données des services de renseignement occidentaux", a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

La diplomate a souligné que cela trahissait l’implication directe de Washington aux combats en Ukraine. "Selon lui [M. Skibitski], les personnalités officielles américaines ne donnent pas d’informations directes concernant le ciblage afin de ne pas saborder les arguments comme quoi ils ne sont pas des participants directs de la guerre, mais avec cela, avant le lancement des missiles, il y a eu des consultations entre les représentants des services de renseignement américain et ukrainiens qui ont permis à Washington d’arrêter toute attaque potentielle, s’ils n’étaient pas satisfaits de la cible, a poursuivi la diplomate. Toute autre preuve de l’implication directe des États-Unis aux combats sur le territoire ukrainien est superflue". (Avec TASS)