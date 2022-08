Le rappeur américain Fetty Wap est à nouveau en détention. A en croire les informations rapportées par les autorités fédérales, il a été mis aux arrêts ce lundi 8 août. Il lui est reproché d’avoir menacé de mort une personne et brandi une arme à feu lors d’un appel FaceTime. Les faits reprochés au rappeur remontent en effet en 2021. L’identité de la présumée victime n’a tout de même pas été dévoilée.

"Je vais te t*er..."

« Je vais te tuer, toi et tout ton entourage», aurait déclaré le mis en cause selon les documents judiciaires consultés par les médias. Fetty Wap aurait ainsi violé les conditions de la liberté. Un mandat d’arrêt a été délivré contre lui. La liberté sous caution dont il jouissait a été révoquée. Aussi, a-t-il été mis aux arrêts en attendant la tenue d’un procès.

Trafic de drogue

Accusé de trafic de drogues entre juin 2019 et juin 2020, il avait été arrêté en compagnie de cinq autres personnes. Ils auraient trafiqué plus de 100kg de cocaïne et d'autres substances à Long Island. Le rappeur pour sa part a recouvré sa liberté après avoir versé 500 000$. Cette nouvelle arrestation intervient alors que le rappeur devrait se produire en Alabama, le 19 août et à Austin, au Texas, le 27 août.