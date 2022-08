Ce dimanche matin, un homme a foncé dans les barricades montées autour du Capitole puis s'est donné la mort en se tirant dans la tête. La police n'a pour l'heure aucune information sur les motivations de l'individu et affirme qu'aucun lien avec une maladie mentale ne peut être faite pour le moment. En fouillant dans l'historique web de l'individu ils n'ont pour l'heure rien trouvé d'anormal ou de menaçant envers les autorités américaines. Les policiers comptent se tourner vers ses proches pour essayer d'obtenir plus d'informations sur l'individu.

"Ils avaient entendu les coups de feu et les policiers du Capitole répondaient. Alors que [l'homme] arrivait juste sur le front est de la propriété du Capitole, l'un de nos officiers l'a observé mettre le pistolet sur sa tête et se tirer une balle... Nos officiers se sont alors assurés qu'il ne constituait pas une menace, puis se sont approchés de lui. Et, en fait, il était décédé... Nous savons que le sujet a des antécédents criminels au cours des 10 dernières années environ" a déclaré un des responsables de la police, le Chef Tom Manger.

Il y a quelques jours, après la perquisition du FBI au domicile de l'ancien président Donald Trump, des hommes ont proféré des menaces contre l'entité policière. Un homme du nom de Ricky Shiffer avait attaqué les bureaux du FBI à Cincinnati. Il avait précédemment affirmé être prêt à la guerre et manifestait une volonté de défendre l'ancien président. Il a été tué par les forces de l'ordre en tentant de s'enfuir après son attaque. Pour l'heure rien ne lie les deux événements.