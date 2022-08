Donald Trump aurait des informations sur ce qui se passe dans la chambre à coucher d’Emmanuel Macron. C’est du moins l’une des révélations faites par la dernière perquisition effectuée au domicile de l’ancien patron de la Maison-Blanche en Floride par la Fbi. Des nombreux documents saisis, un d’entre eux porterait l’indication «Info re : Président de la France. ».

Informations vérifiées?

A en croire des confidences qui ont été faites par certains journalistes de la rédaction de Rolling Stone de New-York, le milliardaire républicain avait déjà prétendu auprès de certains de ses proches avoir des informations sur la vie privée de l’actuel patron de l’Élysée. Il aurait ces informations des renseignements. Pour l’heure, rien ni personne ne confirme l’existence de telles informations ou si les documents provenaient effectivement de la perquisition effectuée par le FBI au domicile de l’ancien président américain. Notons tout de même que par le passé, l’ancien président Donald Trump avait révélé certaines informations sur la vie privée du président français.

Des propos diffusés par Trump sur Macron

Il s’agit d’informations qui étaient pourtant connues de peu de personnes. Les autorités françaises et américaines envisagent de mettre la main sur lesdites informations. L’objectif est d’analyser leur niveau de sensibilité. Le porte-parole de l’ambassade de France a tenu à faire remarquer que les investigations qui ont été engagées n’ont pas la France a demandé copie des documents concernant le président français retrouvés à Mar-a-Lago. La réputation de Donald Trump ne favorise pas non plus les choses. « Il est souvent difficile de dire s’il raconte des conneries ou non », indique une source proche du dossier.