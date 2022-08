Le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait la cible de violentes critiques en Ukraine après avoir donné une interview au site américain The Washington Post. Lors de cet entretien celui le leader des ukrainiens a affirmé avoir reçu plusieurs avertissements des américains concernant une possible invasion russe et qu'il avait choisi de ne pas en informer son peuple. Dans un nouvel article, The Washington Post affirme qu'il est la cible de violentes critiques.

"Jusqu'à cette semaine, les Ukrainiens semblaient voir le président Volodymyr Zelensky comme irréprochable, un héros national qui est resté à Kyiv malgré le risque pour sa sécurité personnelle de diriger son pays contre l'invasion des troupes russes. Les commentaires qu'il a faits au Washington Post justifiant son incapacité à partager avec les Ukrainiens les détails des avertissements répétés des États-Unis selon lesquels la Russie prévoyait d'envahir ont crevé la bulle, déclenchant une cascade de critiques publiques sans précédent depuis le début de la guerre. Des gens ordinaires ont tweeté leurs expériences de chaos et de dislocation après une invasion à laquelle ils n'étaient pas préparés, et ont décrit comment ils auraient pu faire des choix différents s'ils avaient su ce qui allait arriver. Des personnalités publiques et des universitaires ont écrit sur Facebook de sévères critiques de sa décision de minimiser le risque d'invasion, affirmant qu'il porte au moins une certaine responsabilité dans les atrocités qui ont suivi." affirme le site dans son enquête.

Le président ukrainien avait affirmé vouloir éviter de créer un sentiment de panique au sein de la population qui aurait pu provoquer une fuite massive des citoyens, situation pouvant compromettre l'économie du pays et la résistance nationale. Toujours selon le site, les ukrainiens n'ont pas apprécié que leur président ait préféré privilégier l'économie à la sécurité des populations.