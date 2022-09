Le célèbre acteur français Omar Sy collabore avec le géant américain du streaming Netflix, sur une nouvelle série écrite par Nick Jones Jr. Ce dernier, intitulé Yasuke, parle du premier samouraï africain de l’histoire, dont le rôle sera incarné par l’humoriste. Ce dernier s’est réjoui de cette collaboration en indiquant : « Yasuke m’inspire depuis un moment. Avec cette incroyable équipe, nous sommes en train de créer une série remarquable sur ce que signifie d’être un samouraï africain dans l’histoire japonaise. Les séquences d’action promettent d’être phénoménales et ingénieuses ». Cependant, le choix porté sur Omar Sy n’a pas plu au rappeur français Booba.

« Le samouraï de Bamako mais arrêtez zobi »

Via le compte instagram ifp92i, que le Duc de Boulogne utilise depuis qu’il a été banni du réseau social, il a réagi aux propos de l’acteur. Il a partagé une capture d’écran d’un tweet indiquant, « Omar Sy jouera le rôle du premier samouraï africain dans la série live-action #Yasuke de Netflix », tout en commentant : « Le samouraï de Bamako mais arrêtez zobi ». Il a par la suite posté le montage d’une photo d’un samouraï avec un visage remplacé par celui d’un chat noir. Notons que ce n‘est pas la première fois que Booba s’en prend publiquement à Omar Sy. Après le sacre du Real Madrid avec le joueur français Benzema, à la finale de la Ligue des Champions de cette année, ce dernier avait laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux.

« Les champions parlent peu… Ils performent et laissent le monde parler pour eux… Bravo Monsieur Karim Benzema, quelle saison », avait écrit l'acteur dans sa story. Mais il n'a pas fallu plus pour que le rappeur Booba s'en prenne à lui. Sur le réseau social Instagram, B2O a réagi en partageant le post de l'acteur avec en commentaire « (...) Toi t’es là que pour avaler ». Après Instagram, Booba est venu sur le réseau social Twitter pour partager son précédent commentaire et a accusé l'acteur de ne jamais prendre position sur certaines causes. « glurp glurp on t’entend jamais pour défendre quoi que ce soit mais quand c’est l’heure de boire du yop t’es là hein!!! (...) » avait écrit Booba.