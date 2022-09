A Hong Kong, la Chine est radicalement contre les mouvements pro-démocratie, et les personnes qui essaient de défendre leurs causes ne manquent pas d'être poursuivies devant la justice. C'est le cas de cinq orthophonistes hongkongais arrêtés depuis plus d'un an. Ils ont été condamnés ce samedi 10 septembre à 19 mois de prison. La justice de ce territoire du sud-est de la Chine reproche à ces derniers des faits de "sédition". En réalité ils ont publié des livres pour enfants ayant pour but d'expliquer aux plus jeunes, le mouvement pro-démocratie qui a eu lieu à Hong Kong en 2019.

La justice de ce territoire estime elle, que les 5 orthophonistes voulaient tout simplement par leurs livres faire un "exercice de lavage de cerveau" aux enfants. "Une fois que (les enfants) auront intériorisé (la peur, la haine et l'insatisfaction), la graine de l’instabilité sera semée" a laissé entendre le juge Kwok Wai-kin. Les procureurs ont quand à eux, parlé d'incitation à la "haine des lecteurs envers les autorités de Chine continentale". Ces ouvrages pour enfants illustrent clairement un "sentiment antichinois" décrètent-ils.

"Mon seul regret est de ne pas avoir pu publier davantage de livres avant d’être arrêtée"

Il faut dire que l'un des ouvrages imagés à destination des enfants à pour titre: "Les défenseurs du village des moutons". Ce village de moutons se défend contre un groupe de loups qui essaie d'occuper leurs terres. Un autre livre présente les loups comme des animaux très peu portés sur la propreté et qui viennent dans le village des moutons avec des maladies. Les moutons sont censés représentés les pro-démocratie et les loups, la Chine continentale. Trois des cinq orthophonistes condamnés disent ne pas regretter leurs actes.

"Mon seul regret est de ne pas avoir pu publier davantage de livres avant d’être arrêtée", a déclaré l'une d'elle devant la Cour. "Plutôt que d’être séditieux, (les livres) relatent des actes courageux pour une cause juste", a répondu un autre. En somme, pour ces accusés, les livres imagés racontent "l’histoire du point de vue du peuple" et ont but d'aider les enfants à appréhender les injustices systémiques de la société. Ces cinq orthophonistes devraient recouvrer leur liberté dans 31 jours selon l'un de leurs avocats. Inutile de rappeler qu'ls ont passé plus d'un an en prison avant de pouvoir être jugés.