Dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali dont trois femmes (libérées après quelques jours de détention), les 46 restants continuent de croupir dans les maisons d'arrêt maliennes. Accusés de présence illégale sur le territoire malien, ces soldats ont été arrêtés et placés en détention. Malgré les interventions et médiations diplomatiques, le gouvernement malien est resté ferme au sujet de leur libération. Ne pouvant pas rester inactifs face à cette situation, les artistes ivoiriens ont diversement apprécié cette arrestation.

C'est le cas de Aïcha Koné, une voix ivoirienne qu'on ne présente plus et le groupe Enfant siro et Petit Yodé. La première a préféré louer la bravoure et la détermination d'Assimi Goîta, actuel homme fort du Mali. Dans une chanson dédiée à ce dernier, Aïcha Koné a encouragé la lutte panafricaniste que mène depuis un moment le président malien. Une posture qui a été mal vue par les Ivoiriens qui ne comprennent pas comment une Ivoirienne peut chanter pour un président étranger qui, de surcroit, détient ses compatriotes en captivité. A cet effet, elle est exposée à des critiques sur les réseaux sociaux et même des menaces par appel téléphonique depuis quelques jours.

Face à ces menaces, elle est restée tête haute et ne démord pas dans son soutien au peuple malien et à son président. Le duo d'artistes, Enfant Siro et Petit Yodé, contrairement à Aïcha Koné, a plutôt plaidé pour le dialogue entre les deux pays et à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils ont rappelé que l'histoire a toujours uni les nations africaines et appelé le chef de l'État malien a être compatissant envers leurs compatriotes en les libérant. Rappelons que cette affaire dure depuis plusieurs semaines déjà et le souhait des autorités africaines est qu'une issue consensuelle soit trouvée entre le Mali et la Côte d'Ivoire afin que la paix, la cohésion et l'amour reviennent dans les relations diplomatiques des deux pays.