Au Sénégal, l’affaire relative au trafic de passeports diplomatiques refait surface. En effet, selon les informations rapportées par L’OBS, le tribunal militaire jugera ce vendredi, les deux gendarmes impliqués dans cette affaire. Au total, six personnes ont été embarquées dans ce dossier. Les principaux mis en cause sont arrêtés dans les rangs des agents du Palais présidentiel et du ministère des Affaires Étrangères. Au niveau de la diplomatie sénégalaise, Badara Sambou et Cheikh IbnouAraby Samb, tous les deux agents au ministère des Affaires étrangères sont considérés comme meneurs de la troupe.

Les hommes d’affaires Limamoulaye Seck et Aly Ndao sont également inscrits sur la liste des personnes mises en cause dans ce dossier. Du côté des forces de l’ordre, deux gendarmes en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Étrangères sont ceux qui seront jugés vendredi prochain au tribunal militaire sénégalais. Le réseau permettait de délivrer le passeport diplomatique à celles et ceux qui en voulaient.

500.000 Francs de gain

Les mis en cause ont reconnu au cours des différentes investigations les faits qui leur sont reprochés. L’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence se chargeait en effet de la constitution du dossier de demande et la façon dont elle devait être rédigée. Les complices au niveau de la présidence se chargeaient à leur tour de glisser le document dans le lot qui sera approuvé par le chef de l’état. La grosse partie du gain émanant de ce trafic revient en effet au nommé Limamoulaye Seck. Il s’en tirerait seul avec 500.000Fcfa.