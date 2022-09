L’affaire de l’international français Paul Pogba continue de faire la une des journaux. En effet, la justice française a décidé de se saisir de cette affaire suite à la forte médiatisation de cette affaire due notamment aux diverses prises de paroles du frère aîné au milieu de terrain de la Juventus FC, Mathias Pogba. Selon plusieurs médias français dont Foot01, un élément a amené le joueur de 29 ans à porter plainte contre ce dernier. Il s'agit du fait qu'il ait vu son frère dans la ville où il avait été menacé. En effet, il avait été très préoccupé après l’apparition de plusieurs personnes au centre d’entraînement de la Juventus pour lui parler, sans y parvenir. Parmi ces personnes se trouvait Mathias Pogba qui a été reconnu par son frère Paul. Avant cet épisode d’autres événements avaient eu lieu.

Il aurait remis 100 000 euros à un dénommé Babacar

Avant un rassemblement des bleus, Paul Pogba avait accompagné ses deux frères à une soirée de gala. Il avait été par la suite emmené dans un appartement, où on lui réclamait 13 millions d’euros. Au regard du fait qu’il n’obéissait pas, les malfaiteurs lui ont envoyé un « homme de confiance » dénommé Babacar, à qui il aurait remis 100 000 euros, plusieurs semaines après. Notons que, dans cette affaire Mathias Pogba avait accusé son frère d’avoir marabouté Kylian Mbappe. « Kylian, à présent tu comprends ? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! » avait-il notamment déclaré sur Twitter.

Ces accusations avaient poussé Paul Pogba à réagir en privé. D’après le média Cnews, au cours des auditions à la police, le joueur de la Juventus FC a démenti les informations selon lesquelles, il avait eu recours à un marabout proche de sa famille afin de jeter des sorts au natif de Bondy. A l’en croire, les suspects dans cette affaire, avaient l’intention de le discréditer en révélant des échanges dans lesquels il faisait une demande au marabout. Paul Pogba a confié avoir fait appel à ce dernier pour sa propre santé, afin qu’il n’ait pas de blessures. Pour rappel, au cours de ses diverses prises de parole, Mathias Pogba avait notamment qualifié son frère de traître. « Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! (...) Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre » avait-il notamment déclaré dans une publication sur Twitter.