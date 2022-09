En conférence de presse d'avant match (PSG-Juventus Turin) hier lundi avec son coach Christophe Galtier, Kylian Mbappé, n'a pas échappé aux questions des journalistes sur l'affaire Pogba. Il lui a clairement été demandé si ce feuilleton d'été peut altérer ses relations avec le milieu de terrain de la Vieille Dame. "Non parce que au jour d'aujourd'hui je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé , il m'a donné sa version des faits et aujourd'hui , à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère donc je vais faire confiance à mon coéquipier" a t-il répondu

Un élément audio peut sortir

Le natif de Bondy a également fait allusion à la Coupe du Monde qui vient en Novembre prochain. Pour lui, ce serait bien d'agir" dans l'intérêt de la sélection" c'est à dire l'Equipe de France. L'attaquant du PSG ne compte donc pas se faire une opinion tout de suite et préfère rester dans l'expectative. De plus, souligne-t-il, Paul Pogba est "déjà dans certains problèmes, je pense que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour lui... je suis assez détaché de tout ça"; a t-il assuré. Seulement dans l'entourage de l'Equipe de France on ne serait pas très serein quant au dénouement heureux de cette affaire pour Paul Pogba.

En effet, selon l'Equipe du jour, "dans l'entourage de l'Equipe de France, on est convaincus qu'un élément audio peut sortir rapidement" pour attester de ce que le frère de la "Pioche" prétend qu'il aurait fait. C'est-à-dire le maraboutage contre l'attaquant du PSG. Si un tel audio sortait et était authentifié , Paul Pogba pourrait un moment être écarté de la sélection. Didier Deschamps a toujours priorisé l'harmonie du groupe des Bleus au talent individuel. L'affaire Benzéma en dit long sur cette option du technicien basque.