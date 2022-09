Le dossier qu’on pourrait sans risque de se tromper nommer « Pogba » continue de défrayer la chronique en France. En effet, le frère aîné de l’international français Paul Pogba a reconnu être à l’origine d’une vidéo le menaçant. Il confirme ainsi sa participation au chantage qui avait été organisé contre son frère. L’information a été rendue publique par le quotidien francilien suite à la confirmation qu’il a eue d’une source proche de la police. Mathias Pogba a été placé en garde à vue mercredi dernier par la police.

On retient de cette affaire qui fait la Une des médias depuis quelques semaines que, plusieurs gardes ont été ordonnées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 2 septembre à Paris pour notamment extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Mathias Pogba s’était illustré par la publication de vidéos accusant son jeune frère de maraboutage.

Accusation de sorcellerie...

Il faisait également savoir que le champion du monde avait mis en danger sa vie et avait payé des sorciers pendant plusieurs années. «Ainsi la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté», a-t-il déclaré dans une vidéo pour tacler son jeune frère. Au sein des Bleus, l’affaire est suivie de très près.