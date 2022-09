Près de sept mois après le lancement de l'offensive russe, les hostilités sur le terrain ne sont pas encore terminées. Ces derniers jours, l'Ukraine a lancé une contre-offensive qui semblent porter des fruits à en croire les informations ventilées dans les médias occidentaux. Dans ce contexte, le président Poutine a prononcé un discours dans lequel il a appelé à une mobilisation partielle et menacé de faire recours à l'arme nucléaire si c'était nécessaire. Quelques heures après, l'ancien président russe Dmitri Medvedev est allé dans le même sens que l'actuel chef du Kremlin.

Le jour suivant le discours du président russe Vladimir Poutine pendant lequel il a menacé de faire recours à l'arme nucléaire, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président du pays s'est exprimé sur sa chaine Telegram pour parler des référendums projetés dans certaines régions mais aussi sur les moyens que son pays sont prêts à utiliser dans la guerre qui fait des nombreuses victimes. Concernant les référendums, Medvedev a assuré qu'ils vont se tenir qu'il n'y a pas «de retour en arrière» possible. «L'establishment occidental et tous les citoyens des pays de l'OTAN en général doivent comprendre que la Russie a choisi sa propre voie», a-t-il déclaré.

Sur les moyens militaires que la Russie peut utiliser en Ukraine, Medvedev a été on ne peut plus clair. Les armes nucléraires stratégiques peuvent être utilisées. «Non seulement les capacités de mobilisation, mais aussi toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques et les armes basées sur de nouveaux principes, pourraient être utilisées» pour protéger la Russie, a affirmé l'ancien président russe Dmitri Medvedev et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe sur sa chaîne Telegram.