Face à la percée ukrainienne de ces dernières semaines, la Russie a décidé de lancer une mobilisation partielle. Depuis, les USA et les alliés accusent la Russie de mettre de l'huile sur le feu. Les USA ont promis maintenir leur soutien à l'Ukraine et Joe Biden a averti son homologue russe d'éviter toute utilisation d'arme nucléaire en Ukraine. Mais pour l'ancien président russe Dmitri Medvedev, allié de Poutine, les occidentaux devraient éviter de menacer la Russie.

Dans une diatribe sur Telegram, il a accusé les USA et leurs alliés de vouloir faire peur aux russes. Concernant les référendums qui doivent avoir lieu dans la région du donbass, il affirme que la Russie va renforcer la sécurité de ces régions une fois cette étape franchie. "Pour cette défense, on aura non seulement recours aux possibilités de la mobilisation, mais également à tout type d’armes russes, dont les armes stratégiques nucléaires et les armes sur de nouveaux principes" a-t-il rajouté.

Autre atout de son pays, selon lui, ce sont les armes hypersoniques. Moscou, d'après certains analystes a une certaine avance dans le domaine. Une avance qui selon Medvedev peut faire la différence: "Il est garanti que des armes hypersoniques sont capables d’atteindre des cibles en Europe et aux États-Unis beaucoup plus rapidement". Une menace à peine voilée adressée aux USA. Pour rappel, Joe Biden s'est fait clair. L'utilisation d'armes nucléaires ne serait pas autorisée. Les USA vont selon lui réagir si cela arrivait.