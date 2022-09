Le départ du lanceur super lourd Space Launch System (SLS) avec le vaisseau spatial Orion vers la Lune, qui était prévu pour le 27 septembre, a été encore reporté sine die en raison des conditions météorologiques, indique ce samedi un communiqué de la NASA. "Sur la base des prévisions de nos partenaires du National hurricane center et de l'US Space force, nous avons décidé de reporter le lancement du 27 septembre", indique le document.

La décision a été prise en raison de l’approche de la tempête tropicale Ian vers la Floride où se situe le site du lancement. La NASA a tenté de lancer Orion le 29 août et le 3 septembre, mais les deux départs ont été annulés après la découverte d'une fuite d'hydrogène lors du ravitaillement de la fusée. Les experts estiment qu’il s’agit de problèmes dans les équipements de ravitaillement et non dans la fusée elle-même.

Au printemps 2019, la NASA a annoncé le projet de programme Artemis de trois étapes. La première prévoit un vol inhabité d'Orion autour de la Lune et son retour sur Terre. La deuxième est celle d’un vol habité autour du satellite naturel de la Terre. La troisième doit permettre de faire alunir des astronautes en 2024, avant de les envoyer vers Mars, au milieu des années 2030. (Tass)