L’assemblée générale élective de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin s’est tenue ce jeudi 1er septembre 2022 à la Maison des Médias Thomas Mègnansan de Cotonou. À l’issue de l’élection, la présidente sortante Zakiath Latoundji a été réélue sur fond de confusion et de contestation. Prévue pour le 27 août dernier, l’assemblée générale élective de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) s’est finalement tenue hier 1er septembre 2022 à la Maison des Médias Thomas Mègnansan de Cotonou.

À l'issue de la présentation des différents rapports, il a été question pour les congressistes d'amender et de faire des recommandations. Lesquelles recommandations ont été prises en compte par la présidente et son bureau, mais, sous réserve de la mise en œuvre de ces recommandations les congressistes ont dû procéder à l'adoption de ses différents rapports. Ensuite, il a été question d'abord d'installer le présidium et de dissoudre le conseil consultatif et le bureau exécutif de l’UPMB. Quand le présidium a été installé, le président du présidium a procédé à la lecture des conditions de déroulement de l'élection proprement dite.

Si toutes ces étapes se sont déroulées dans le respect du protocole établi, le reste du processus électoral a été émaillé d’incidents. Le présidium mis en place pour superviser l’élection du bureau a enregistré des contestations de certains candidats qui réclamaient la clarification de la liste électorale sur laquelle certains journalistes n’étant pas membres de l’UPMB seraient inscrits. Mais leurs contestations n’ont pas été prises en compte et au finish, il n’y a eu qu’une seule liste pour l’élection, celle de la candidate Zakiath Latoundji. C’est dans ces circonstances que le vote a eu lieu et le présidium a déclaré que la candidate Latoundji a été élue par acclamation.

Serge Akionla, participant à l’élection: « Presque toute la salle a porté en triomphe cette liste »

« Il y a eu tellement de contradictions qu’on a pu comprendre que certains sont carrément venus pour faire échec à cette assemblée générale, eu égard à leurs propos, aux tumultes sans fondements légaux que nous avons observé. Des fauteurs de trouble qui ont voulu carrément bloquer le processus pour qu’on soit dans l’impasse jusqu’à un moment donné. Mais le président du présidium a pu user de ses prérogatives pour mettre fin à ce désordre et on a procédé à la collecte des candidatures. C’est à ce niveau précis qu'on a demandé à ce que nous puissions choisir si nous devons passer à une élection de liste ou bien une élection nominative donc nous avons à la majorité absolue décidé donc de faire l'élection à titre de liste. Donc il était question qu'une liste proprement conçue d'un candidat donné soit proposée. Chaque candidat devrait proposer une liste de bureau qui devrait l'accompagner. Quand la présidente sortante Zakiath Latoudji a déposé sa liste, on a réclamé les autres listes des autres candidats. C'est carrément là que tout le monde est resté sur sa faim. Parce qu’ils n'ont pas daigné présenter leur liste au présidium. Nous sommes restés à les attendre pendant au moins 45 minutes. Cependant il n’y a pas eu d'issue. lls n'ont pas déposé de liste. Donc le président a constaté la seule liste existante et a passé cette liste au vote. Cette liste qui a été passée au vote s'en est sortie à la majorité absolue. Presque toute la salle a porté en triomphe cette liste. Madame Zakiath Latoundji est reconduite en tant que présidente de l'UMP pour une prochaine mandature. »

Fortuné SOSSA, Journaliste candidat : « Nous allons faire dire le droit »

"Nous sommes arrivés effectivement pour l'assemblée générale, nous avons soulevé des questions préalables, des questions préjudicielles et ces questions n'ont pas trouvé de réponse. Le bureau à travers sa présidente à tout fait pour empêcher qu'on n’ait de réponse à un certain nombre de questions surtout relatives à la fiabilité de la liste électorale, de la liste des participants. Parce que nous avons des soupçons sur un certain nombre de participants qui ne seraient pas membre effectif de l'UPMB. Pour être membre de cette union il y a des conditions. Nous avons soupçonné un certain nombre de membres qui ont été plébiscités dans l'Union sans jamais faire les formalités d'adhésion. Nous avons demandé que la preuve soit faite par rapport à leur présence dans la salle. La présidente ne nous a pas permis d'avoir gain de cause. Fort heureusement cette assemblée générale se déroulait à la maison des médias qui abrite les bureaux des professionnels des médias du Bénin. Donc, aller chercher les documents de preuve, ce n'est pas compliqué. On n’a pas besoin de sortir de la maison des médias pour brandir les documents de preuve à l'Assemblée Générale. À part ça, des questions ont été posées par rapport à la présentation du rapport moral, du rapport d'activités et financier par le bureau à travers la présidente le secrétaire général et le trésorier général. Des questions pertinentes ont été posées sur ces rapports-là. Aucune réponse n'a été donnée par rapport aux préoccupations. La présidente a rapidement évacué les questions sans jamais les aborder et a fait installer le présidium et à procéder à la démission de son bureau. Nous sommes revenus sur la question de la fiabilité de la liste à nouveau quand le présidium a pris fonction. Le présidium n'a pas permis de voir clair et subitement, le président brandit une liste qui serait une liste déposée par la présidente candidate à sa propre succession alors que nous autres étions candidats également. Nous attendions que les préoccupations soulevées par rapport à la fiabilité de la liste électorale soit évacuée pour que nous déposions également notre liste. On ne sait à quel moment le présidium a reçu cette liste et aussitôt, des gens dans la salle se sont levés et ont commencé par applaudir et à entonner l'hymne national. Donc nous n'avons pas assisté à une élection ce soir. Nous avons assisté à de la fraude, de la mascarade. Pour une élection, lorsqu'on dépose sa liste, le président du présidium procède à la lecture de la liste poste par poste pour que l'assemblée générale sache qui sont ceux-là qui sont sur la liste et qui est le président ou le principal candidat qui porte la liste. La lecture n'a pas été faite et aussitôt des gens se sont levés les bras en haut et ont commencé par chanter. Lorsque on va à une élection et on procède à la lecture de la liste et qu’on passe au vote on constate le nombre de votants, ceux qui ont voté pour ou contre, le nombre d'abstention. Rien de tout ça n'a été fait et plus grave, celle dont la liste a été présentée n'était pas dans la salle quand ça s'est passé. Donc, nous contestons toute cette élection-là. Nous n'avons pas eu droit à une élection et nous allons faire dire le droit à travers les organes compétents pour apprécier ces choses. Fort heureusement, un huissier assermenté était dans la salle et a constaté tout le déroulement de l'assemblée générale".