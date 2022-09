En Afrique, la menace djihadiste n'est pas seulement au Nord, à l'Est et à l'Ouest du continent. Elle est également au Sud, notamment au Mozambique. Le groupe Etat islamique est présent dans le Nord-est de ce pays. Il se signale souvent par ses attaques contre les églises catholiques entre autres. Dans les mois d'avril et d'octobre 2020, ses combattants avaient totalement détruit l'une des plus anciennes missions du diocèse de Pemba: la mission de Nangololo dans la province de Cabo Delgado, connue pour la richesse de son sol en gaz naturel. Les islamistes ont également attaqué le mardi 06 septembre une autre mission catholique, celle de Chipene, tuant une religieuse italienne installée dans le pays depuis une soixantaine d'années.

Ils ont "détruit et incendié l'église, les quartiers des sœurs, l'hôpital et les voitures de la mission"

Son nom: sœur Maria De Coppi. Elle avait 84 ans. Les assaillants l'ont abattu d'une balle dans la tête en faisant irruption dans cette mission située à Nampula , dans le diocèse de Nacala. L'infortunée a été tuée alors qu'elle tentait de regagner le dortoir où se trouvaient quelques étudiantes. Si elle n'a pas eu de la chance, deux autres religieuses étrangères; une espagnole, et une italienne, ont pu s'échapper pour aller se "cacher dans la forêt" avec des jeunes filles, informent des responsables religieux. Ils ajoutent que les islamistes ont "détruit et incendié l'église, les quartiers des sœurs, l'hôpital et les voitures de la mission".

L'EI réclame l'attaque

L'Agence Fides, informe que les écoles de la mission ont également été détruites par les assaillants. Outre la religieuse Maria De Coppi, un chef traditionnel a aussi été tué. Il faut dire que c'est la première fois que les djihadistes attaquent une mission de la région de Nampula. Le groupe Etat Islamique a fait savoir hier mercredi, qu'il était l'auteur de ce forfait, précisant, que quatre chrétiens ont été tués "dont une religieuse italienne".