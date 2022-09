L’ancien ministre Adrien Ahanhanzo Glèlè a tiré sa révérence. Ingénieur agronome de profession, ancien Secrétaire général de la Commission nationale permanente de la Francophonie (Cnpf), Adrien Ahanhanzo Glèlè est décédé dans la nuit du dimanche 04 septembre 2022 au lundi 05 septembre 2022 à l’âge de 88 ans à Cotonou.

L’illustre disparu est bien connu du peuple béninois et était une référence de la société civile au Bénin. Historien et figure de proue de cette société civile, il s’est beaucoup investi alors qu’il était à la tête de Transparency international Bénin dans la lutte contre la corruption. Il faut signaler que Adrien Ahanhanzo Glèlè est quelqu’un qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Durant toute sa vie et avant de rejoindre le Père Céleste, il a toujours combattu l’injustice et les personnes sans voix. Le décès de l’ancien ministre de l’ex Chef d’Etat du Bénin, feu Emile Derlin Zinsou et auteur de plusieurs articles est une énorme perte pour la nation béninoise toute entière.

Rappelons qu’il y a deux ans lorsqu’ il était l’invité de Rfi et de France 24 dans un débat où il a fait le bilan des 60 ans de l’indépendance du Bénin, il n’a pas manqué d'apporter son soutien au Président Patrice Talon lorsque ce dernier a déclaré à l’Elysée en France à la sortie de son audience avec le Président Emmanuel Macron que le Bénin est un désert de compétence.

Lorsque le Président Patrice Talon a fait cette déclaration, Feu Adrien Ahanhanzo-Glèlè a affirmé qu’il a applaudi. Pour Adrien Ahanhanzo- Glèlè, le Bénin n’est pas un désert de diplômés. Car selon lui, les diplômés, le Bénin en dispose beaucoup. Mais ce que cet ancien membre de la société civile dénonce c’est que le Bénin n’a pas beaucoup de gens compétents qui vont gérer un projet, qui ont des ambitions pour le pays.