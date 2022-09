Sur instructions du chef de l’Etat, Patrice Talon, plusieurs axes routiers vont être très prochainement bitumés dans le septentrion. Les instructions ont été adressées au ministre des infrastructures et des transports Hervé Yves Hehomey. Les axes routiers Parakou-Béroubuay, N’dali Nikki, Nikki-Kalalé, Guéné-Karimama et Kota-Kouandé seront bitumés selon le ministre des infrastructures et des transports du Bénin.

C’est une décision du chef de l’Etat qui fait suite à l’effondrement partiel d’un pont sur l’axe N’dali-Nikki. Lors de sa petite visite au nord du pays, le ministre Hervé Hehomey a réitéré l’ambition du gouvernement à rendre meilleures les infrastructures routières du Bénin. Il a laissé entendre que « conformément aux instructions du chef de l’état, des mesures urgentes seront prises pour le lancement des travaux de réhabilitation, de reconstruction et de construction des routes de N’dali Nikki, Parakou-Béroubuay, Nikki-Kalalé, Kota-Kouandé et Guéné-Karimama ». Ces instructions de Patrice Talon ont été annoncées le jeudi 8 septembre 2022. Bien que des dates précises ne soient pas indiquées par le ministre des infrastructures et des transports, les usagers de ces routes seront quand même soulagés.