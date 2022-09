Mauvaise fortune pour les producteurs de coton, de sorgho, d'arachide et de maïs de la commune de Kandi . Le 26 août denier, de fortes pluies accompagnées de grêles, ont détruit leurs cultures. Ce sont les champs d'Alfakoara Sota dans l'arrondissement d'Angaradébou qui sont touchés selon les informations rapportées par le journal La Nation. Les paysans qui vivent avec douleur cette situation, ont déjà reçu la visite de Dogo Yarou Harouna, le président de l'Union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton de Kandi. Celui-ci a pris l'engagement de rendre compte de la situation à ses supérieurs.

Des producteurs inconsolables

Il faut dire que la grêle a détruit plusieurs hectares de cultures. A Malanville, une autre commune touchée par ces pluies diluviennes accompagnées de grêles, les dégâts sont aussi énormes. On estime à quelque 528 hectares, la superficie de champs de coton détruite. Une situation qui concerne 63 producteurs, selon la même source. Les producteurs inconsolables n'ont pas manqué d'appeler les autorités à l'aide.

Le point des dégâts serait en train d'être fait. Inutile de rappeler que le Bénin est l'un des plus grands exportateurs d'or blanc en Afrique de l'Ouest. Ce sinistre risque d'entamer la campagne cotonnière à venir d'autant plus que d'après le quotidien gouvernementale, les producteurs ont déjà utilisé leurs intrants agricoles et n'attendaient que les fruits de la récolte pour pouvoir rembourser les dettes contractées.