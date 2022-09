Le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji n’est pas resté insensible face aux difficultés que traverse son parti depuis quelques temps. A travers un message posté le mercredi 31 août sur la page facebook de son parti, il a démandé à ses militants de ne pas se fier aux critiques et mépris dont est victime Moele-Bénin mais d’y rester plutôt sourds tout en travaillant pour une grande victoire au soir du 8 janvier 2023, date des élections législatives. Lire son message à ses militants

Militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Moele-Bénin

Face au mépris, au dénigrement et au pronostic d'incapacité auxquels notre parti politique Moele-Bénin et nous-mêmes faisons l'objet de la part de nos adversaires politiques de tous les camps, je voudrais vous remettre entre les mains, une arme très puissante pour relever le défi de notre victoire aux élections législatives du 8 janvier 2023. Quelle est cette arme?

Il s'agit tout simplement du conte de la grenouille sourde qui a pu relever le défi d'arriver tout en haut d'une tour très haute et gagner la course en dépit des appels au découragement parce que sa surdité ne lui a pas donné l’occasion d’entendre tout ce qui se disait pour la décourager et l’empêcher d’évoluer dans son effort. Je vous demande de fermer vos oreilles et de garder dans votre esprit, les paroles fortes du Président Patrice TALON, le 6 février 2021. Je vous invite à rester sourds à toutes les autres sirènes qui véhiculent le contraire et vous incitent au découragement. Le 31 août 2022,O. H. S. Jacques Ayadji