Lors de sa rencontre avec des Entrepreneurs de la France le mardi 30 août 2022 à Paris , le président de la République du Bénin Patrice Talon s'est prononcé par rapport à la limitation du droit de grève au Bénin. Irrité par les propos du chef d'État béninois, le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, appelle à la mobilisation pour une grève. La date de cette manifestation n'est pas encore connue, d'après Frissons Radio.

« Nous avons entrepris des réformes difficiles. Des réformes qui ont abouti à des mesures qui ont touché les secteurs vitaux du pays avec la suppression et la restriction du droit de grève. Désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers et tout ce qui concourt à la survie des concitoyens. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à deux jours maximum par mois et dix jours par an », avait expliqué Patrice Talon.

Le numéro un béninois a ajouté qu'il n'est pas possible que le droit de travail adopté au Bénin soit accepté en France. ‹‹ Mais au Bénin, c’est devenu important, vital, primordial. Sinon, ce pays restera éternellement dans la pauvreté », avait-il ajouté. Également, il a déclaré que plusieurs dispositions ont été prises pour favoriser les investisseurs. Entre autres, ils ont la possibilité de signer avec leurs employés des contrats à durée déterminée de façon indéfinie. Pour Kassa Mampo, ces mots du président constituent une humiliation des travailleurs béninois.