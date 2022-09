A travers un communiqué en date du 6 septembre 2022, signé du premier adjoint au maire de Cotonou, Randys Romain Raoul Ahouandjinou, les autorités municipales invitent les personnes qui exposent les pneus d'occasion au bord des artères et dans les ruelles de la ville de Cotonou à se retirer dans le plus bref délai ‹‹ Cette pratique source d'insécurité et de pollution esthétique est interdite par les dispositions de l'arrêté préfectoral numéro 0058/ DEP-LIT/SG/SCAD/SA du 13 mars 2018... La police municipale, la police républicaine et les services techniques de Cotonou sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour assainir les artères et ruelles de la ville », indique le communiqué.

