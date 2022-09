En prélude à la participation de Bénin au tournoi international à Paris en 2024, le Comité national paralympique du Bénin a organisé mercredi dernier à Parakou, une séance de démonstration pour trois disciplines réservées aux personnes handicapées visuel et moteur : le goalball, sport réservé aux non voyants et en powerlifithing ou althérophylie pour personnes et le basketball, pour les handicapés moteurs.

Il s’agit d’une formation test qui permettra de débusquer des talents cachés dans ces différents sports, afin de donner du sang neuf à la formation nationale qui devra prendre part dans deux ans à des compétitions en France, a laissé entendre Ahmed Orou Barè, président du Comité National Paralympique du Bénin.

Il a précisé qu’une prochaine séance se déroulera dans les jours à venir, à Savalou, dans les prochains. Celle-ci sera exclusivement destinée à l’identification des compétences féminines. Tout en se déclarant très satisfait des performances repérées sur place à Parakou, le président du Comité national Paralympique du Bénin a saisi l’opportunité de la séance de cette formation, pour féliciter tous les acteurs de ces différentes disciplines sportives locaux et ceux qui ont effectuer le déplacement depuis Cotonou ainsi qu’aux autorités de la Direction des Sports et Loisirs pour toutes les actions déployées pour soutenir ces types de disciplines sportives et au Comité International Paralympique, partenaire privilégié.