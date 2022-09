Un accident de circulation mortel est survenu dans l'après-midi de ce vendredi 16 septembre 2022. Le drame a été enregistré sur la route Cotonou -Porto-Novo, précisément au carrefour Dégakon en face de Tundé motors. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans ces circonstances. En effet, un conducteur de camion poids lourds a perdu le contrôle de son véhicule. C'est ainsi qu'il a écrasé plusieurs motocyclistes. Le bilan fait état de 4 morts. Plusieurs blessés ont été également enregistrés à l'issue de ce drame. Après l'accident, le conducteur du camion a pris la poudre d'escampette.

Pour rappel, un grave accident de la circulation a été enregistré dans l’après-midi du samedi 7 mai 2022, sur le pont du marché Dantokpa de Cotonou. Plusieurs personnes ont également perdu la vie dans cet accident. Aussi, des blessés ont été enregistrés. Comme dans le cas actuel, un conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule poids lourd a été la cause de ce drame. Et le conteneur du véhicule était tombé sur un véhicule et une moto. Il est important que citoyens et dirigeants prennent les mesures nécessaires pour que des situations pareilles ne se présentent plus.