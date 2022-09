La justice britannique a donné raison à l’international joueur français Benjamin Mendy, dans une des multiples affaires de viol auxquelles il fait face. Le verdict est tombé ce mardi 13 septembre 2022. Selon le juge Stephen Everett, le footballeur âgé de 28 ans a été déclaré non-coupable de l’une des huit accusations qui le visent. En cause, le parquet n’a pas fourni les preuves suffisantes pour prouver les accusations contre le joueur. Par ailleurs, Benjamin Mendy doit encore faire face à sept accusations de viol. Aussi, est-il toujours accusé d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes. Face à ces accusations, le mis en cause continue de nier ce qu’on lui reproche.

Un contre-interrogatoire d’une femme qui l’accuse de viol

Notons que c’est depuis le début du mois d’août dernier que le joueur a commencé à être jugé à Chester, dans le nord de l’Angleterre. Pour mémoire, la décision de la justice britannique intervient plusieurs semaines après qu’une audience ait été marquée par le contre-interrogatoire d’une femme qui l’accuse de viol. Le Jeudi 25 août 2022, la plaignante avait été interrogée par l’avocate de la défense, Eleanor Laws, au sujet d’une recherche faite sur Google, en janvier 2022, quelque temps avant son témoignage auprès de la police. Elle aurait donc recherché : « Combien vaut Benjamin Mendy ? ».

S’adressant à la plaignante, l’avocate a par la suite déclaré : « Le lendemain, vous avez commencé à écrire sur votre téléphone un récit de ce qu'il s'est passé avec M. Mendy ». « Je ne m'en souviens pas » avait répondu l’accusatrice, tout en rejetant l’idée d’avoir envisagé demander une compensation financière. L’avocate avait aussi questionné la plaignante sur les images d’une caméra de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut la voir en compagnie du footballeur, dans une boîte de nuit. A ce niveau également, elle avait déclaré ne plus se souvenir de ce qu’elle avait dit au joueur de Manchester City.