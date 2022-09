Le conflit actuel en Ukraine a plongé le monde dans une grave crise et menace d'aggraver davantage la situation générale, y compris en Afrique, a déclaré mercredi le président nigérian Muhammadu Buhari lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. "La crise en Ukraine menace les principes fondamentaux de l'ONU tels que la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme. Les événements en Ukraine ont déjà conduit à des difficultés sans précédent, très probablement pour toute une génération. De tels conflits ont des effets négatifs qui affectent tout le monde, nous empêchent de travailler ensemble et de régler des conflits dans d'autres parties du monde, y compris en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie", a-t-il déclaré.

Le président nigérian est également préoccupé par l'impact de la crise ukrainienne sur le système de sécurité mondial. "Le conflit en cours en Ukraine complique le règlement des questions les plus importantes qui sont débattues à l'Assemblée générale chaque année, a déclaré M. Buhari. Le désarmement nucléaire en fait partie. Le danger d'une escalade du conflit ukrainien justifie l'insistance du Nigeria sur la nécessité du désarmement nucléaire et de l'élaboration d'un accord commercial universel". (Tass)