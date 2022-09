Mauvaise nouvelle pour l'ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré. La justice burkinabè a rendu tard dans la nuit de mercredi à ce jeudi une décision en sa défaveur dans l'affaire Dabo Boukary, du nom d'un étudiant enlevé et torturé à mort par des hommes en uniformes membres de la sécurité présidentielle. C'était en Mai 1990. Après l'ouverture du procès en début de semaine, le tribunal en charge de l'affaire a rendu sa décision avec plusieurs condamnation. Le général Diendéré a écopé de 20 ans de prison ferme.

20 ans de prison ferme et un million de francs CFA d’amende. C'est la sentence infligée à Gilbert Diendéré, un général burkinabè proche de l'ex-président Blaise Compaoré. Il a été reconnu coupable des faits de séquestration aggravée et de complicité d’arrestation illégale dans l'affaire de l'étudiant en 7è année de médecine qui a été torturé à mort dans les années 90. Le général Diendéré n'est pas la seule personnalité condamnée dans cette affaire. Comme lui, le lieutenant-colonel Bamba Mamadou a été également reconnu coupable des mêmes faits. Il a écopé de son côté de 10 ans de prison avec des circonstances atténuantes et une amende d’un million de francs CFA. Magloire Yougbaré a par contre été condamné à 30 ans de prison et 5 millions de francs CFA d’amende. Il faut préciser qu'il n'était pas présent à son procès.