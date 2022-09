Des coups de feu ont été entendus dans la matinée de ce vendredi 30 septembre 2022, au Burkina Faso. Lesquels tirs ont commencé à 4 h 30 environ, heure locale. Ils ont résonné au niveau de Kosyam, le palais présidentiel, et du camp Baba Sy, le quartier général du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et son équipe. Ils ont également été entendus aux endroits stratégiques de la capitale, dont le rond-point des Nations unies. Des militaires ont été déployés dans plusieurs zones empêchant toutes allées et venues.

D'après les médias locaux, la zone du siège de la télévision nationale est coupée et le signal de la Radio Télévision du Burkina Faso est également coupé depuis plusieurs heures. Certaines sources informent que le président se porte bien. Cette situation confuse intervient quelques jours après l’attaque d’un convoi de ravitaillement près de Gaskindé dans le nord du Burkina Faso. Le bilan provisoire de ce drame fait état d’une quinzaine de morts et de nombreux dégâts matériels.

Ceci a causé des séries de grogne au sein des populations, car, le militaire Sandaogo avait renversé Christian Kaboré pour prendre le pouvoir le 24 janvier 2022, en se justifiant par l’incapacité du président à mettre fin aux attaques des groupes jihadistes. Cependant, au moins une année s'est écoulée et les populations du Burkina Faso sont toujours victimes des attaques des groupes armés terroristes.