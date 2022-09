Le vendredi 10 juin 2022, à l'occasion d'une rencontre avec la presse à Cotonou, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji indiquait que le gouvernement comptait étendre le programme des cantines scolaires à toutes les écoles du Bénin d’ici 2026. "On est passé à 54% à la fin du mandat 2016-2021 pour un objectif de 51%. Et cette année, on vient de mettre en branle le mécanisme pour passer à 75% en espérant atteindre les 100% avant la fin du mandat" avait-il déclaré.

"Un peu plus d'un million de nos enfants" pris en compte

Lors de son traditionnel point de presse hier mercredi 21 septembre, le journaliste à fait savoir que l'objectif n'a pas changé. "La démarche du gouvernement de couvrir progressivement et totalement les écoles primaires publiques de notre pays continue et que nous allons atteindre progressivement les 75% de taux de couverture. Ce qui permet déjà qu'à nos jours, un peu plus d'un million de nos enfants, ont droit à un repas chaud par jour dans les écoles publiques primaires du Bénin, qui sont couvertes par ce programme" a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Rappelons que c'est en 2017, que l'exécutif béninois a lancé le programme de cantines scolaires, afin de permettre aux enfants, d'aller à l'école et d'y rester.. Depuis 2017, donc ,ce programme fait son petit bonhomme de chemin. Le Bénin travaille en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), dont le directeur exécutif David Beasley était au Bénin en début d’année.