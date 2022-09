Alors que les forces russes et ukrainiennes s'affrontent sur le terrain, les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont échangé une nouvelle fois. La centrale de Zaporijia a été l'un des points abordés par les deux dirigeants selon le point fait par plusieurs médias français. Les deux présidents ont partagé leur point de vue sur cette centrale qui a accueilli il y a quelques jours une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) encore sur place d'ailleurs selon les médias qui rapportent l'information.

La situation dans la centrale de Zaporijia continue de préoccupé plus d'un. Ce samedi, les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont discuté d'ailleurs de ce sujet. Selon les points des médias qui rapportent l'information, Selon un communiqué de l'Elysée, le président français Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont dit "partager la même exigence d’un retrait des forces russes de la zone pour garantir la sécurité et sûreté des installations nucléaires" au cours d'un échange ce samedi.

Egalement au cours de leur échange, les deux chefs d'Etat ont estimé que la situation autour de la centrale de Zaporijia "demeure très préoccupante". Il y a quelques jours, Kiev avouait avoir bombardé les russes près de cette centrale qui retient toutes les attentions depuis quelques jours. « Dans les localités de Kherson et d'Energodar, des frappes précises de nos troupes ont détruit trois systèmes d'artillerie de l'ennemi, ainsi qu'un dépôt de munitions » tuant plusieurs militaires russes, a déclaré l’armée ukrainienne.