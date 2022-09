Le conflit ukrainien continue de défrayer la chronique. Le vendredi 02 septembre 2022, l’Ukraine a reconnu avoir frappé une base russe située près de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Dans son point d’informations quotidien, l’armée ukrainienne a indiqué avoir visé la base russe d’Energodar, qui se trouve au sud du pays. Au cours de ces frappes plusieurs soldats ont été tués. L’armée ukrainienne a par ailleurs précisé avoir détruit un dépôt de munitions ainsi que trois systèmes d’artillerie. « Dans les localités de Kherson et d'Energodar, des frappes précises de nos troupes ont détruit trois systèmes d'artillerie de l'ennemi, ainsi qu'un dépôt de munitions » tuant plusieurs militaires russes, a déclaré l’armée ukrainienne.

Des bombardements qui font craindre une catastrophe nucléaire

Notons que la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, fait partie des sujets se trouvant au centre des préoccupations, depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Par ailleurs, elle est visée par des bombardements qui font craindre une catastrophe nucléaire. Plusieurs voix s’étaient levées pour demander qu’une inspection de la centrale soit réalisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Suite à cette dernière qui a débuté il y a quelques jours, Moscou avait réagi par la voix du porte-parole de la présidence de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov.

Le vendredi, il avait jugé « très positif » le fait que la centrale ait été inspectée, la veille, par les experts. Dmitri Peskov avait par ailleurs indiqué qu’il était trop tôt pour faire davantage de commentaires sur ce sujet. « Globalement, nous trouvons très positif le fait que la délégation soit arrivée et ait commencé à travailler en dépit des difficultés et des problèmes », avait-il affirmé avant d’ajouter qu’« il est trop tôt pour faire une évaluation (...) L'équipe est toujours sur place, donc il est encore trop tôt, mais le plus important est que la mission soit là ».