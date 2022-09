Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, la situation autour de la centrale de Zaporijjia préoccupe plus d'un. La centrale qui est aux mains des russes depuis le début de l'offensive lancée par Moscou en Ukraine est ciblé par des bombardements pendant que les forces des deux camps s'affrontent sur le terrain. Il y a quelques jours, des voix avaient appelé à l'inspection de cette centrale par l'AIEA(l'Agence internationale de l'énergie atomique). Depuis quelques heures, l'inspection est une réalité. Ce vendredi, Moscou a réagi sur le sujet.

La Fédération de Russie réagi après la première inspection de l'AIEA(l'Agence internationale de l'énergie atomique) de la centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est par la voix du porte-parole de la présidence de la Fédération de Russie que Moscou a donné son avis sur l'inspection de l'AIEA qui a eu lieu hier. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Moscou juge qu'il est "très positif" le fait que la centrale ait été inspectée par les experts dans la journée d'hier jeudi. L'officiel russe a relevé qu'il est trop tôt pour faire davantage de commentaires.

"Globalement, nous trouvons très positif le fait que la délégation soit arrivée et ait commencé à travailler en dépit des difficultés et des problèmes", a affirmé Dmitri Peskov le porte-parole de de la Présidence de la Fédération de Russie face à la presse. "Il est trop tôt pour faire une évaluation (...) L'équipe est toujours sur place, donc il est encore trop tôt, mais le plus important est que la mission soit là", a poursuivi l'officiel russe devant les professionnels des médias ce vendredi 02 Septembre 2022.